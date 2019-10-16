Helal sana Hakan

Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına sinirlendi. Milli futbolcu, maçın ardından İtalyan basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara, "İtalyanlar maçın ardından konuyu hemen politikaya bağladı. Politika ayrı, futbol ayrı. Ülkemiz böyledir. Hiçbir zaman yıkılmaz, hep ayakta dururuz. Birbirimize her zaman yardımcı oluruz. Biz böyle ülkeyiz. Fransa maçında da takım olarak iyi mücadele ettik" ifadesini kullandı.



BASIN GÖZDEN ÇIKARDI



İtalyan basını, Fenerbahçe teklifini kabul etmeyen, Milan ve Torino takımları arasında sıkı transfer görüşmelerine rağmen takımında kalan Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Calciomercato, milli oyuncunun Ocak ayındaki transfer döneminde takımından ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.