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toprağa verildi

İbrahim Çıracı toprağa verildi
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Geçtiğimiz gün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yuman Şerafettin Çıracı'nın babası (77) dün toprağa verildi.

Yeni Asır Gazetesi Spor Servisi Editörü Şerafettin Çıracı'nın babası İbrahim Çıracı (77) dün toprağa verildi. Geçtiğimiz gün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yuman merhum İbrahim Çıracı dün Çamdibi Barbaros Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Kabristanı'nda toprağa verildi. Çıracı ailesini bu hüzünlü gününde dostları yalnız bırakmadı. Şerafettin Çıracı, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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