Karius ayrılıyor

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de ferçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları sürerken, devre arasında Loris Karius defteri kapanabilir. Beşiktaş’ta adaylar Çebi ve Adalı seçilmeleri halinde Alman kaleciyi gönderecek

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de ferçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları sürerken, devre arasında Loris Karius defteri kapanabilir. Pazar günkü kongrede başkanlık yarışına giren adaylardan Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı'nın göreve seçilmeleri halinde takımda ilk hamleyi kalede yapacakları ileri sürüldü.



KALEYE İKİ YILDIZ ADAY VAR



HER iki adayın da performansını beğenmedikleri Alman file bekçisi ile yolları ayırmayı planadıkları ifade edildi. Eğer Çebi başkan olursa Karius'un yerine Mallorca'da kiralık olarak forma giyen eski kalecileri Fabri'nin bonservisini Fulham'dan alacağı iddia edildi. Adalı başkanlık koltuğunu oturursa Başakşehirli Volkan Babacan'a kaleyi teslim edecek.