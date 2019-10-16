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Menemenspor'da taraftara çağrı

Menemenspor'da taraftara çağrı
Giriş Tarihi: 16.10.2019

TFF 1. Lig'de cumartesi günü sahasında Erzurum BŞB'yi konuk edecek 'da teknik patron taraftara çağrı yaptı.

TFF 1. Lig'de cumartesi günü sahasında Erzurum BŞB'yi konuk edecek Ekol Göz Menemenspor'da teknik patron Cenk Laleci taraftara çağrı yaptı. Adana Demirspor galibiyeti sonrası milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten sarılacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Artık sıra taraftarda. İç sahada o eski günlerdeki coşkulu tribünlerimizi görmek istiyoruz. Onlar bizi desteklesin sahada oyuncularımız gerekeni yapacaktır. Güçlü rakibimiz karşısında sahada taraftarımızla bütünleşerek gülen taraf olacağımıza inancamız tam. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz başarılarda yanımızda hep taraftarımız vardı. İlk kez mücadelede ettiğimiz Birinci Lig'de onlara her zamankinden fazla ihtiyacımız var" dedi.

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