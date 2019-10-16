Onyekuru dönüyor

Galatasaray, hücum hattındaki sıkıntıyı aşmak için çözümü buldu. Galatasaray, sezon başında ayrılan kanat oyuncusunu Monaco’dan kiralayacak

Galatasaray, hücum hattındaki sıkıntıyı aşmak için çözümü buldu. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılarak Monaco'ya giden kanat oyuncusu Onyekuru'yu ocak ayında kiralık olarak renklerine bağlamak için harekete geçti. Monaco cephesiyle erkenden temasa geçerken olumlu yanıt aldı



KIRALAMA BEDELI BELLI OLDU



Nijerya'daki Punch Gazetesi ocak ayı gelmeden Onyekuru transferinin bittiğini yazdı. G.Saray'ın kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, 22 yaşındaki sol kanadın da yarım sezon için 750 bin Euro maaş alacağı vurgulandı.



KRİTİK VİRAJ



Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 23 günde 6 kritik maça çıkacak. Lige Sivas maçıyla başlayacak olan Aslan, 9 Kasım'da oynanacak Gazişehir maçına kadar Real Madrid'le iki kez karşılaşacak ve ligde de Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.