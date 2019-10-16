Skandal soruşturma

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine 'asker selamı' sevinci için soruşturma başlattı. Bakan Kasapoğlu ise olaya büyük tepki gösterdi

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti. UEFA Fransa ve Almanya'nın başvurusu üzerine bu sevinç ile ilgili soruşturma başlatarak TFF'den savunma istedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Algıyı başka yönlere çekmek isteyenler yanlış işlerle uğraşıyor. Eğer sesiniz çıkacaksa, Griezmann'ın selamında çıksaydı. UEFA'yı sporun ruhuna uygun davranmaya davet ediyorum" dedi. Kasapoğlu, sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyen Fransa'nın bu ısrarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne çevirmek isteyenler var. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bu arada İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Türkiye'ye destek verip "Her ülkede bu tarz olaylar yaşanıyor, büyütmeye ne gerek var" dedi.

FRANSA BASINI MİLLİLERİ ÖVDÜ



Fransız basını, A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Paris'te 1-1 berabere kalmasına geniş yer ayırdı. Le Figaro, "Sıcak bir politik gündem içinde ve sanki maç 'Boğaz'da oynanıyormuş gibi hissettiren' ıslıklar altında Fransa Euro 2020 vizesine çok yaklaştı. Ancak düşünüldüğü kadar düşmanca olmayan bir ortam içinde Türkiye Fransa'yı üzdü ve maviler büyük fırsat kaçırdı" dedi. France Football, "Türkler Fransa'yı üzdü. Zaman vardı ama Türkler sağlam durdu" dedi. L'Equipe, "Karşı tarafta dev bir kaleci olmasaydı istediğimiz sonucu alabilirdik. Tek başına Fransa'ya kafa tuttu. O kurtardıkça Türk Milli Takımı maça daha çok asıldı, bizimkiler ise oyundan düştü" dedi.