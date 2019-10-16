Takıma sahip çıkın

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek 8 puanda kalan Karşıyaka'da gözler pazar günü taraftarı önünde oynanacak olan Kocaelispor maçına çevrildi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Takım iyi yolda. En kısa sürede taraftar ve camiayı havaya sokacak skorları alacaktır" dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek 8 puanda kalan Karşıyaka'da gözler pazar günü taraftarı önünde oynanacak olan Kocaelispor maçına çevrildi. Esenler Erokspor önünde alınan mağlubiyeti kaza olarak değerlendiren yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Turgay Büyükkarcı futbol takımından çok ümitli olduğunu belirtti. Başkan Büyükkarcı, "Ekibimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Hem içeride oynadığımız Kemer 2003 ve yenildiğimiz Erok maçında gördük ki çok kolay pozisyona giriyoruz, zor gol atıyoruz.



DAHA İYİ OLACAĞIZ



Bu zamanla çözülecek bir konu. Takım iyi yolda. Soner hocanın gelmesiyle, futbolcular havaya girdi. Fizik güçleri de yükseliyor. Gelecek için umutlandınıyor. Futbol kısa sürede rayına oturacaktır" dedi. Kulüp içinde yaptıkları tüm işleri taraftarları ve armaları için yaptıklarını belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu takıma sahip çıksınlar. Sahip çıktıklarında neler olduğunu geçmiş yıllarda gördük. Soner hocamız ve sportif direktörümüz Atilla Güneş ile sürekli temas halindeyim, onlar ve takıma güvenim tam" şeklinde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ