Böyle şey olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa ile oynadığımız maçta futbolcularımızın verdiği asker selamı sebebiyle UEFA’nın açtığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkmayacağını kaydetti

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta futbolcular gol sevincini asker selamı ile yaşamıştı. UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle saçmalık olmaz" dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben onu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu.



GRİEZMAN DA YAPTI



Griezmann'a bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda milli takımın bir milli bakışı var, bu milli bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Buradan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında, bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.