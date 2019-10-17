Denizlispor'da F.Bahçe telaşı

Son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alıp 13 puan kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek Fenerbahçe maçı öncesinde takımda yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alıp 13 puan kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek Fenerbahçe maçı öncesinde takımda yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Şifo lakaplı teknik direktör Özdilek, Olcay Şahan, Recep Niyaz ve Oscar Estupinan'a ilk 11'de görev verecek. Recep Niyaz daha önce 5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynayacak. Horoz'un cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri tükenmek üzere. Başkan Ali Çetin, "F.Bahçe maçında taraftar desteğini arkamıza alıp kötü gidişe son vermek istiyoruz" dedi.