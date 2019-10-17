Fenerbahçe atakta

Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımda, sportif direktör Comolli, gurbetçi yıldız Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Kanarya, Ocak ayında Fortuna Düsseldorf'un kapısını çalacak

Bu sezon şampiyon olmayı kafasına koyan Fenerbahçe, ara transfer planlarını da gizliden gizliye yürütüyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comoli, milli futbolcu Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Fransa'da A Milli Takımı tribünden izleyen ve Kenan'ı mercek altına olan sarı-lacivertli kurmayların, Ocak ayında Alman ekibi Fortuna Düzzeldorf'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem kanatlarda hem de santrfor arkasında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Gurbetçi yıldızın menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, Kanarya'nın Fortuna Düsseldorf kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı konuşuluyor.



MURİÇ SEVİNCİ



Fenerbahçe'de 11 oyuncu, milli maç takviminde ülkelerinin formasını terletti. Sarı-lacivertli ekipte, Kosova'nın sahasında Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta 1 gol atarak galibiyete katkıda bulun Vedat Muriç sevinci yaşanırken, Emre Belözoğlu'ndan gelen kötü habere ise üzdü. Sloven futbolcu Miha Zajc, ülkesinin aldığı başarısız sonuçlardan dolayı İstanbul'a moralsiz döndü. Öte yandan teknik patron Ersun Yanal, Denizlispor karşısında da kadroyu değiştirecek.