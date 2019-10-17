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Kartal’a kötü haber

Kartal’a kötü haber
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'a üç isimden daha kötü haber geldi. Beşiktaş’a sezon başı Villarreal’den gelen Victor Ruiz'in yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Beşiktaş'a üç isimden daha kötü haber geldi. İdmanda bacağında ağrı hisseden Ruiz'in sağ bacak alt arka adalesinde zorlanmadan dolayı ağrı tespit edildi. Acilen yapılan muayenede MR'ı çekilen İspanyol oyuncunun 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tedavileri daha yeni tamamlanan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül'ün de idmanda ağrıları tekrarladı. Oğuzhan'ın bu haftaki A.Gücü maçına yetiştirilmeye çalışıldığı, Gökhan'ın oynamasının zor olduğu açıklandı.

REBOCHO'NUN FORMA İNADI

Beşiktaş'ın, Guingamp'tan kiraladığı sol bek Rebocho, milli arayı iyi değerlendirdi ve ekstra çalışmalar yaptı. 24 yaşındaki sol bek, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Portekizli savunmacının eksiklerini kapattığı ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma istediği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'ta milli takımlardan dönen Burak, Vida, Ljajic, Elneny takımla çalışmalara başladı.

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