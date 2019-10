Kazanacağız

İzmir’in iki köklü kulübünün pazar günü karşılaşacağı maç öncesinde tarafların tek hedefi galibiyet. Eroğlu ve Karafırtanalar’ın ortak mesajı: “İzmir’e yakışacak”

TFF 1. Lig'de gözler pazar günü saat 19.00'da Bornova Stadı'nda Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisine çevrildi. Ev sahibi konumunda olan kırmızı-lacivertliler 5 puanla averajla düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren siyah-beyazlılar ise 12 puanla zirvenin iki puan gerisinde 6. basamakta bulunuyor. Kritik derbi öncesi teknik adamların tek hedefi iki köklü kulübün mücadelesinin İzmir'e yakışması yönünde.



YILLARDIR ÜSTÜNÜZ



Bulundukları konumundan en kısa sürede uzaklaşmak istediklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Derbilerde yıllardır üstünüz. Bu üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Hedefimize odaklandık ve kazanmak istiyoruz. Yüzyıllık kulüpler olarak, ülkemize örnek bir derbi yaşatmak, kazanmaktan çok daha önemli. İki takımı da her açıdan çok zorlu bir 90 dakika bekliyor. Sezon başı TSYD'de yendiğimizi rakibi yine yenebilecek düzeydeyiz. Derbiler her zaman farklı motivasyonla oynanır. Bu motivasyona sahibiz" dedi



KAYIP İSTEMİYORUZ



Zirve yarışı içinde bulunan Altay'ın teknik patronu Sait Karafırtınalar da futbol oynamayı düşünen iki ekibin mücadelesinde seyir zevki yüksek karşılaşmanın olacağını belirtti. Karafırtınalar, "İzmir'in iki önemli markasının karşılaşmasında derbi de iki ekipte hiç bir zaman futbolu çirkinleştirmek için sahada olmuyor. Tempolu coşkulu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İzmir'e yakışan bir oyun olacağından hiç şüphem yok. İki takımında puan kaybına tahammülü yok. Rakibimizin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Kazanan taraf olmak için sahada olacağız" diye konuştu.



SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR



TFF 1. Lig'de pazar günü İzmir derbisinde ev sahibi konumunda olan Altınordu'nun üç forvetinden ikisi takımdan ayrı çalışıyor. Tedavileri devam eden gurbetçi Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan hafta boyunca fizyoterapist eşlinde idman yaptı. Bu iki oyuncunun derbi kadrosuna alınıp alınmayacağı sağlık ekibinin vereceği rapor sonrası netlik kazanacak. Bu iki oyuncu dışında Mertcan Dağlı, Ersel Aslıyüksek ve Enes Sığırcı'nın da hafif sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge geçtiğimiz gün idmana giderek derbi öncesi takıma moral verdi.



ALTAY TAM KADRO HAZIR



Altay derbiye eksiksiz olarak hazırlanıyor. Siyahbeyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay'da teknik heyetin en son lig maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadan derbide şans vermesi bekleniyor. İki hafta üst üste İzmirli rakipleriyle oynayacaklarını altını çizen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, derbileri kazanmaları halinde 9 maçta 18 puana ulaşıp maç başı 2 puan ortalamasına ulaşacaklarını belirtti. Töraydın, "Zirvede olmak istiyorsak bu iki derbiden 6 puan çıkarmamız gerekiyor. İki puan ortalaması bizi ilk 2'ye sokar" dedi. Altay son 6 maçında yenilmedi.