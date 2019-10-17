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Menemen'de forma savaşı

Menemen'de forma savaşı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'da sakatlıktan çıkan Trtovac ile Diakite'nin tam olarak iyileşerek takıma dönmesi ve yerlerine forma giyen Ali ve Ercan'ın performansları teknik direktör 'yi on bir seçiminde zorluyor.

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor galibiyetinin ardından evinde Erzurumspor'u ağırlayacak olan Menemenspor'da savunmada forma rekabeti üst düzeye çıktı. Sakatlıktan çıkan Trtovac ile Diakite'nin tam olarak iyileşerek takıma dönmesi ve yerlerine forma giyen Ali ve Ercan'ın performansları teknik direktör Cenk Laleci'yi on bir seçiminde zorluyor.

BAŞARI GELECEK

Stoperde 2 forma için 4 futbolcu rekabet yaşarken Laleci'nin kararını maç öncesi vereceği öğrenildi. Laleci, "İki oyuncumun yokluğunda defansın ortasında görev verdiğim Ali Keten ve Ercan'dan da çok memnun kaldım. Forma rekabetimiz üst seviyede. Bu bize başarıyı getirecek. Bu sezon evimizde hiç puan alamadık. Artık bu şanssızlığımıza son vereceğiz" dedi.

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