ZTK 4. tur programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe'nin Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçı 30 Ekim'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.



Kupada 29, 30 ve 31 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle: