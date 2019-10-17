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ZTK 4. tur programı açıklandı!

ZTK 4. tur programı açıklandı!

17.10.2019, 14:59

4. karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupaya 4. turdan katılan 'nin ile oynayacağı maçı 'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Kupada 29, 30 ve 31 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

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