30 yıldır bu selam var

Mustafa Denizli, Milli Takımımızın gol sevinciyle ilgili net konuştu: "Avrupa ve UEFA'nın şunu bilmesi lazım. Dünyanın hiçbir ülkesinde 30 yıldır terörle mücadele edilmiyor. Biz bayramlarda da cenazelerimizde de asker selamı veririz."
SINIRSIZ FUTBOL/ GÜRKAN ERTAÇ
İran ekibi Tractor Sazi'deki görevini sürdüren hocaların hocası Mustafa Denizli, grubunda aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken A Milli Takımımızın son durumu ve UEFA'nın soruşturma açtığı sevinciyle ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Spor Toto Süper Lig ve Ege ekiplerini de değerlendirdi.
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