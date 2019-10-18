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30 yıldır bu selam var

30 yıldır bu selam var
Giriş Tarihi: 18.10.2019

, Milli Takımımızın gol sevinciyle ilgili net konuştu: "Avrupa ve 'nın şunu bilmesi lazım. Dünyanın hiçbir ülkesinde 30 yıldır terörle mücadele edilmiyor. Biz bayramlarda da cenazelerimizde de veririz."

SINIRSIZ FUTBOL/ GÜRKAN ERTAÇ

İran ekibi Tractor Sazi'deki görevini sürdüren hocaların hocası , grubunda aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken A Milli Takımımızın son durumu ve 'nın soruşturma açtığı sevinciyle ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Spor Toto Süper Lig ve Ege ekiplerini de değerlendirdi.

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