30 yıldır bu selam var

Mustafa Denizli, Milli Takımımızın gol sevinciyle ilgili net konuştu: "Avrupa ve UEFA'nın şunu bilmesi lazım. Dünyanın hiçbir ülkesinde 30 yıldır terörle mücadele edilmiyor. Biz bayramlarda da cenazelerimizde de asker selamı veririz."