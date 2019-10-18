Arkasspor iyi başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tie-break setle 3-2 yenmeyi başardı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tie-break setle 3-2 yenmeyi başardı. Çekişmeli geçen ilk seti 26-24 Arkas aldı, 1-0 öne geçti. İkinci seti İstanbul BŞB 25-17 kazandı ve skor 1-1 oldu. Mavi-beyazlılar, üçüncü seti 25-21 alarak 2-1 üstünlüğü yakaladı. İstanbul BŞB pes etmedi, dördüncü seti 25-20 aldı, durum 2-2'ye geldi. Tie-break sette Arkasspor, rakibine 15-13 üstünlük sağlayarak maçı 3-2 kazanmayı bildi. Turnuvadaki diğer maçta Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi. Maçın setleri 25-20, 25-16 ve 25-15 sona erdi.



HEYECAN TAM GAZ



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan ikinci gün maçlarıyla devam ediyor. Bugün saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maçları oynanacak. Turnavada yarın 13.00'te Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta, 15.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.