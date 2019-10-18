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’da şok gelişme

Bucaspor’da şok gelişme
Giriş Tarihi: 18.10.2019

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ’da yönetim şok bir karar aldı. Sarı-lacivertli ekipte Ahmet Teke, Asım, ve ’i yönetim bıraktı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ci Group Buca'da yönetim şok bir karar aldı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertli kurmaylar dört futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Ci Group Bucaspor'da yönetim Ahmet Efe Yüzlik, Asım Hamzaçebi, Mustafa Teke ve Mustafa Şen'i gördükleri lüzum üzerine kadro dışı bıraktığını açıkladı. Takımla ilişkisi kesilen oyunculardan tecrübeli kanat oyuncusu Mustafa Şen bu sezon 8 maçta 514 dakika süre aldı. Asım Hamzaçebi de 2 karşılaşmada 106 dakika forma giydi. Ahmet Efe Yüzlik ve Mustafa Teke ise henüz sarı-lacivertli formayı terletmemişti.

RAKİP KIZILCABÖLÜK

Deplasmanda 1-0'lık Yomraspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Ci Group Buca 8 maçta topladığı 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Fırtına pazar günü taraftarı önünde Kızılcabölükspor'u ağırlayacak. Denizli ekibi 9 puanla 14. basamakta bulunuyor. Fırtına, Ege derbini kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

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