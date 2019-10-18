Denizlispor teslim olmaz

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımıyla Fenerbahçe karşısında çıkacağı ilk maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda Özdilek, Fenerbahçe önüne 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımıyla Fenerbahçe karşısında çıkacağı ilk maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda Özdilek, Fenerbahçe önüne 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Biz istemediğimiz sürece kimse bizden hiçbir şey alamaz. Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Pazar günü herkes biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek. Burası Denizli ve evimiz. Dolayısıyla biz istemediğimiz sürece buradan kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip bu anlamda istediğini alabilir. Biz çalışıyoruz ve bunun meyvelerini alacağız" diye konuştu.