Gol düellosu Galatasaray'ın

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. 5 golün atıldığı mücadelede Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

FALCAO VE LEMİNA KADRODA YOK

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN 57 GOLÜNE SİVASSPOR 32 GOLLE KARŞILIK VERDİ

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.