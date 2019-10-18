Karşıyaka’da seferberlik

Karşıyaka’nın pazar günü sahasındaki Kocaelispor randevusunda kozu taraftarı olacak. Yeşil-kırmızılılar tribünü doldurmak için düğmeye bastı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek olan Karşıyaka'da taraftarlar seferberlik başlattı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar 10 sene sonra İzmir'de ağırlayacakları güçlü rakibi karşısında tribünleri doldurmak için hareke geçti. Yeşil-kırmızılılar semtlerindeki her yere afişler asarken, sosyal medyadan da kampanya düzenliyor. Taraftarlar, "Armanın sana ihtiyacı var Karşıyakalı! Semtinin ruhuyla, pazar günü tribünde ol" sloganıyla maçın önemini belirtiyor. Maçın biletleri Çarşı, Bostanlı ve Mavişehir'deki kulüp mağazalarından satışa çıktı. Yarın da öğrenci biletleri satılacak. Biletler tam 20 TL, öğrenci 10 TL.



DOSTLUK MESAJI



KARŞIYAKA Çarşı Grubu Lideri Taner Ütüklerli; "Pazar günü final maçı oynuyormuşuz gibi işimizi gücümüzü bırakıp tribünde yerimizi alıyoruz. Karşıyakalıyım diyorsan lig farketmeksizin maça gelmek boynumuzun borcudur. Semtimiz her şeyimiz. Bu lige yakışmayan iki büyük camia memleketimize birlik beraberlik mesajı vereceğiz, sonuç ne olursa olsun" açıklamasını yaptı.



SUSMAYAN FORMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Karşıyaka futbol, basketbol ve voleybol için yeni dizayn ettiği formaların tanıtımını etkili bir sunumla yaparken Türkiye'nin gündemine de oturdu. Maddi sıkıntılar nedeniyle 2 yıl önce aynı formayla haftalarca sahaya çıkmak zorunda kalan ve yeni forma parasını bulamayan KSK'nin 'Susmayan Forma' sloganıyla hazırlattığı videosu şimdiden 700 bin kez izlenerek dikkatleri üzerine çekti. beINSports ve A Spor' gibi ulusal kanallarda yer alan forma tanıtım videosu Karşıyaka'nın seslerinden yola çıkarak hazırlandı. KSK'nin adını bir ürün üzerinden geniş bir kitleye ilk defa duyurması yeşil-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük heyecana neden oldu. Bu başarılı pazarlama ve tanıtım çalışması artarak devam edecek. Forma videosunun 5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.