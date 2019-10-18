Prim vermeyiz

Bursa Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Millilerin selamının nerelere çekildiğini gördük. En güzel cevabı yine gençlerimiz veriyor” dedi

Bursa Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Takımımızın son karşılaşmalarında futbolcularımızın sevinçleri ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kasapoğlu Türkiye'nin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını gördüklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



EN GÜZEL CEVAP



"Milli takımımızın son maçlarda futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini gördük, hep birlikte izledik. Futbolda Dünya Şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücünün herkes tarafından malum olan bir ülkenin bile böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz. Buna en güzel cevabı yine gençlerimizin, en güzel şekilde verdiğini görüyoruz. Millet olarak bugünkü gibi, bundan sonraki süreçte hiçbir oyuna prim vermeyeceğiz" dedi.