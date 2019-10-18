Şampiyonluk uzak değil

Ocak ayında tamamlanacak Gürsel Aksel Stadı’nın ligde başarıyı getireceğini belirten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, taraftara da yıldız müjdesi verdi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezon başında yaşadığı buhranı dağıtan Göztepe'de Başkan Sepil, camiayı umutlandıracak açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil şu an yapımı süren ve Ocak ayında açılışının yapılması planlanan Gürsel Aksel Stadı ile birlikte Göztepe'nin çıkışa geçeceğini ifade etti. Göztepe'nin stat ile birlikte bambaşka bir kulüp olup değişim yaşayacağını belirten Sepil, "Şehrin dinamikleri ve kadrolaşmanın stat ile birlikte tamamlanacağına inanıyorum. Evi olmayan bir kulübün başarılı olması çok zordu. Artık bir evimiz var, altyapı tesisimiz de geliyor. Göztepe stat ile birlikte şampiyonluk yoluna girecek" şeklinde konuştu.



YÜREKLERE SU SERPTİ



Göztepe Başkanı Başkan Sepil, taraftarların 'Yeni stada, yeni yıldız' beklentisiyle ilgili de yüreklere bu serpti. Sepil, "Yeni statla birlikte tam istediğimiz bir Göztepe'yi yaratacağız. Tabii ki bir yıldız getirmek istiyoruz. Mühim olan Göztepe'ye layık yıldızları getirmek ama mutlaka bakacağız. Göztepe için en iyisini yapacağız" dedi.





ŞİMDİ TAKIM OLDUK



Göztepe'nin sezona iyi başlamadığını belirten Başkan Mehmet Sepil, "İlk 2-3 hafta takım olamamanın noksanlığını yaşadık. Şu an daha takım gibiyiz. Ancak hemen karar vermememiz lazım. Daha yolumuz uzun, oynanacak çok maç var" dedi.



MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ!



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşlerini dile getiren Tuna, şunları söyledi:

"Mehmetçiğimizin yanında olmak bizim görevimiz. Dualarımız ve kalbimizle Mehmetçiğin yanındayız. İnşallah askerimiz burnu bile kanamadan geri döner"



ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK



Göztepe'nin genç Teknik Direktörü Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'deki zorlu Başakşehir karşılaşması öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Tuna, "Başakşehir maçı kendi yolumuzu çizmemiz adına çok önemli. Güçlü ve neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız, son maçlardaki performansımızın da üzerinde olmalı. Bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz. Sancılı dönemlerden iyi çıkabilen bir takımız. Bu hafta da istikrarlı kadroyu bozmamaktan yanayım. Başakşehir maçında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BETO HARİÇ AYNI 11 İLE ÇIKACAK



Yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, son oynadıkları ve 4-0 galip geldikleri kadrodan bir değişiklik yapacak. Cezası sona eren kaptan Beto, Göktuğ'dan eldivenleri devralarak kaleye geçecek. Bunun dışında kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen Tuna, savunma, orta alan ve ileri uçta dengeyi bozmayacak.

BURAK HAKERLER