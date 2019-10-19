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Akigo kendine geldi

Akigo kendine geldi
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Giresunspor’a yenilerek birinciliği kaptıran , Eskişehir’i yenerek üç puan aldı. Yeşil-siyahlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1. Lig'e verilen milli aranın ardından Akhisarspor, sahasında Eskişehir'i yendi: 2-1. 6. dakikada Muhammet'in ara pasında topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut Ebrar'ın müdahalesiyle kornere çıktı. 32'de Sağ kanattan Vrsajevic'in ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi'den seken topu önünde bulan Erhan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 54'de Sekidika'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 1-1. 59'da Orta sahada topla buluşan Aykut, ceza sahası önündeki Cikalleshi'ye pasını vermek istedi. İki takımdan da kimse topa müdahale etmeyince kendi topuna hareketlenen Aykut ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 63'de Sissoko'nun şık pasında topla buluşan Milinkovic'in şutunu Gökhan son anda kornere çeldi. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

KENAN MOLLA

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