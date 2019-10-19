Aslan havalı Arkas yaralı

Cİ Group TSYD Kupası Voleybol Turnuvası'nda İstanbul BŞB'yi yenen Galatasaray avantaj yakalarken, Bursa'ya mağlup olan Arkas ise taraftarına hayal kırıklığı yaşattı

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği Ci Group TSYD Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde, Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini sarı-kırmızılılar 25-18'lik skorla alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-16 üstünlük kuran İstanbul Büyükşehir Belediyespor durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti Galatasaray 25-16 alıp 2-1 öne geçerken, dördüncü seti 25-20 kazanan İstanbul BBSK skora yeniden denge getirdi: 2-2. Tie-break setinde 15-10 üstünlük kuran Galatasaray maçı 3-2 kazandı. Günün diğer maçında ise Arkas Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Rakibi önünde gerek savunmada, gerekse hücumda kötü bir performans sergileyen İzmir ekibi rakibine mağlup olur taraftarını üzdü. Maçın ilk setinde 80 sayı üretildi. Nefes kesen ilk set 50 dakika sürerken konuk ekip seti 41-39 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de başarılı olan Bursa temsilcisi 25-19'luk üstünlükle skoru 2-0 yaptı. Son sette de daha iyi bir performans sergileyen Bursa bu setide 25-19 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı. Turnuvanın son gününde bugün 13.00'te Arkasspor-G.Saray, 15.00'te Bursa BŞB-İstanbul BŞB müsabakaları oynanacak.