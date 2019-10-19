Derbinin şifresi

Altınordu ve Altay'ın kaderini orta sahalar belirleyecek. Altınordu’nun bu sezon attığı 8 golün 5’ini, Altay’ın ise 11 golünün 7’isini orta sahada oynayan futbolcular attı

Altınordu ile Altay arasındaki derbinin kaderini orta saha oyuncularının performansı belirleyecek. İki İzmir kulübünün bu sezon gol yükünü orta alanda forma giyen futbolcuları çekiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu geride kalan 7 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Bu gollerin 5'ine ileri uçta görev almayan isimleri kaydetti. Kırmızı-lacivertliler de Anıl Koç 2 kez gol atarken, Hüseyin, Muhammed Mert ve Burak 1'er kez gol attı. Savunmada oynayan Sinan Osmanoğlu da 1 golle skora katkı yaptı. Derbi ev sahibi konumunda olan Altınordu'da forvetler Kemal ve Yasin Ozan 1'er gol attı.



TATOS VE KAPPEL İKİŞER GOL ATTI



Süper Lig hedefiyle lige başlayan Altay'da da 11 golün 7'sini orta sahada oynayan futbolcuları kaydetti. Siyah-beyazlıların Belaruslu ismi Putsila 3 gol kaydetmeyi başardı. Siyah-beyazlılar da Yunanlı Tatos ve Hollandalı Kappel de 2'şer golle takımlarına katkı yaptı. İzmir ekibinin yabancı orta saha futbolcuları 7 gole imza attı. Altay'ın stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakçı da 1 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon gol kralı olan Paixao ise son 2 maçta 3 gol kaydetti.



ÖZDAMAR YÖNETECEK



Bornova Doğanlar Stadı'nda yarın oynanacak olan Altınordu-Altay derbisini Ankara Üst Klasman Hakemi Erkan Özdamar yönetecek. Tecrübeli düdük daha önce iki İzmir kulübünün de maçlarını yönetti. Altınordu'nun 4, Altay'ın ise 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Ev sahibi konumunda olan kırmızı-lacivertiler sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altay ise Ankara bölgesi hakemi Özdamar'ın görev yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Özdamar, Altınordu'ya 4 mücadelede 12 sarı kart çıkartırken, siyah-beyazlılara düdük çaldığı 3 maçta 6 kez sarı kartını kullandı. Erkan Özdamar İzmirli ekiplerin yönettiği 7 müsabakada kırmızı kartını hiç kullandı. Özdamar ilk kez İzmir derbisini yönetecek.



BİLETLER SATIŞA ÇIKTI



Pazar günü Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan Altınordu-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı. Altınordu yönetimi, Altay taraftarlarına maraton tribününü tahsis etti. 1. kategori biletleri 100 TL, kırmızı-lacivertli taraftarların yer alacağı tribün biletleri 25 TL, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla 913 Altay taraftarının derbiyi izleyeceği maraton tribün biletleri ise 20 TL'den satılıyor. Pazar günü oynanacak olan Altınordu-Altay derbisine İzmirli futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



TATOS ÇOK FORMDA



Altay'ın Yunanlı oyun kurucusu Tatos sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Başarılı futbolcu geride kalan 7 karşılaşmada 2 gol atarken 1 asist yaptı. Siyah-beyazlı ekibin İzmir derbisinde en önemli kozlarından biri olacak.



ANIL ŞANS BEKLİYOR



Altınordu'da attığı iki golle takımın en skorer ismi olan Anıl Koç son haftalarda yedek kalıyor. Milli arada iyi çalışan ve form grafiğini yükselten gurbetçi futbolcunun Altay ile oynanacak derbide ilk 11'de olması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ