Fener'e golüm var

Denizlispor'un eski Fenerbahçeli genç yıldızı Recep Niyaz, "Kazanmayı çok istiyoruz. Eğer hocam görev verirse gol atmayı da çok isterim" diye konuştu

Dokuz yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un başarısında büyük pay sahibi olan Recep Niyaz 5 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile yarın oynanacak maç öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu. Babadan Fenerbahçeli olduğunu ancak memleketi Denizli'nin başarılı olması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Recep, "Fenerbahçe'nin benim futbol yaşantımdan büyük önemi var. 14 Mayıs 2006'da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı Denizlispor maçında top toplayıcı olduğunu söyleyen Recep, "Tabii ki o maçı unutamıyorum. Denizlispor yenilseydi küme düşecekti. O anda Denizlispor'un kazanması için çok dualar ettim. Sonuçta maç 1-1 berabere bitti, Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı ama biz ligde kaldık. Sonra Fenerbahçe'ye gittim ve gerek U19 Milli Takım'da, gerekse Fenerbahçe'de büyük işler başardım ancak ben ve Salih Uçan gibi gençleri takımda tutmadılar. O nedenle F.Bahçe'ye kırgınlığım var" diye konuştu.



ARTIK ÇIKIŞ YAPACAĞIZ



24 yaşında olmasına rağmen 11 takımda forma giydiğini söyleyen Recep, "Gönül verdiğim kentimin takımı Denizlispor'dayım. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Mehmet Özdilek hocamızla yeni sayfa açacağız. Fenerbahçe'ye karşı hocam görev verirse gol atmayı da çok isterim. Burada çok mutluyum ve huzurluyum" dedi.



OLCAY ŞAHAN, RECEP VE ESTUPİNAN KADRODA



Son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alıp 13 puan kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek Fenerbahçe maçı öncesinde takımda yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Şifo lakaplı teknik direktör Özdilek, Olcay Şahan, Recep Niyaz ve Oscar Estupinan'a ilk 11'de görev verecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalacak olan Hugo Rodallega'nın yokluğunda Özdilek'in Estupinan'ı forvette oynatacağı belirtilirken, defansta ve orta sahada da bazı sürpriz değişiklikler yapacağı belirtildi. Denizli temsilcisinde üç sarı karta ulaşıp ceza sınırına giren Cristian Sapunaru'ya ise teknik heyet gereksiz yere kart görmemesi konusunda uyarıda bulundu.



TARAFTARLAR DEV MAÇTA TRİBÜNLERİ DOLDURACAK



Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Denizli'de kritik mücadele öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor. En son 2009-2010 sezonunun açılış haftasında ağırladığı sarı-lacivertlileri 10 yıldan uzun süre sonra konuk edecek Denizlispor'da taraftarlar, 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlarda satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Yarın Denizli Atatürk Stadı'nın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, İstiklal Marşı okunurken hep beraber asker selamı vererek kahraman Mehmetçiklerimize destek olmayı planlıyor. Denizli'de ilk kez taraftarların önüne çıkacak teknik direktör Mehmet Özdilek de ilk karşılaşmasında F.Bahçe galibiyeti mutluluğu yaşamak istiyor.