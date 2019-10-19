Göz-Göz sürpriz peşinde

Beş maçtır bileği bükülemeyen İzmir ekibi zorlu rakibini yenip çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir Stadı’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak

Süper Lig'de son 5 haftada namağlup olarak başarılı bir grafik çizen Göztepe, zorlu Başakşehir deplasmanında bu performansını sürdürmek istiyor. Bugün 17.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den yayınlanacak. Süper Lig'deki son 5 maçta Denizlispor ve Rizespor ile 0-0, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp Konyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0 da yenen sarıkırmızılılar bu süreçte kalesinde sadece 1 gol görürken 6 gole imza attı. Başakşehir'de sakatlıktan çıkan Visca kadroya alınırken Göz-Göz'de eksik bulunmuyor. Göztepe'de Titi ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor.



ÜÇ PUAN PEŞİNDE



Teknik Direktör Tamer Tuna, geçen sezon olduğu gibi Başakşehirspor'u deplasmanda yenmek istediklerini belirtirken, "Lige iyi başlayamadık ama son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladık. Geçen sezon Başakşehir'i yenip kurtuluş aşığını yakmıştık. Bu sezon da yenip üst çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama biz kendimize güveniyoruz. Başakşehir'i yenmiştik, yine yenebiliriz" şeklinde konuştu.



EN BÜYÜK KOZ DEFANS



Süper Lig'de son 5 maçta bileği bükülmeyen Göz-Göz'ün Başakşehir maçında en büyük kozu yine savunması olacak. Son 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören ve rakip filelere 6 gol gönderen Göz-Göz'de tek değişiklik kalede olacak. Cezası sona eren kaleci Beto Başakşehir'e karşı ilk 11'de görev yaparken Göktuğ kulübeye çekilecek.



GEÇİT VERMEYECEKLER



Sağ bek Gassama, stoperler Titi ve Alpaslan ile sol bek Berkan rakibin etkili hücumcularına geçit vermemeye çalışacak. Tuna'nın bu maçta yine forvette Jerome'yi görevlendireceği öğrenildi.



MECLİS TOPLANTISINDA GÜNDEM TESİS OLDU



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Başkan Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Torbalı'da önceki dönemde Göztepe Spor Kulübü'ne tesis yapılmak verilen arazi de oturumda gündeme geldi. Tahsis yeni dönemde iptal edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise iptalin gerçekleştiği süreçte hukuki gerekçeleri öne sürmüştü. Başkan Soyer Göztepe'ye garanti vermiş ve mağduriyetin giderileceğini açıklamıştı. Gelinen süreçte konuyu gündeme getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Burada sadece siyasi saiklerle ortadan kaldırılma durumu var. Hukuki eksiklikler var deniyor, onlar büyük ihtimalle ortadan kalktı. 'Göztepe'nin kaybedeceği 2 ay var' denilmişti. 120 gün gibi bir süre geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi olarak ne yapacaksınız? Sonuç kamuoyunca ve Göztepe kulübünce dört gözle bekleniyor" dedi. Soyer ise, "Düzeltildi. Bundan sonrasıyla ilgili süreç en hızlı şekilde ilerleyecek. Gün vermek mümkün değil. Bizim irademizde olmayan hukuksal durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bizim öngörmediğimiz zaman uzamalar olabiliyor. İrademiz çok nettir. Biz sonuna kadar destekçisi olacağız" dedi.