Göztepe uzatmada yıkıldı

Süper Lig'de son 5 haftada namağlup olarak başarılı bir grafik çizen Göztepe, zorlu Başakşehir deplasmanından puansız döndü. İzmir ekibi uzatma dakikalarında Başakşehir'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
Süper Lig'de son 5 haftada namağlup olarak başarılı bir grafik çizen Göztepe, zorlu Başakşehir deplasmanından puansız döndü. İzmir ekibi uzatma dakikalarında Başakşehir'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
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