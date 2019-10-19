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uzatmada yıkıldı

Göztepe uzatmada yıkıldı

19.10.2019, 19:31

'de son 5 haftada namağlup olarak başarılı bir grafik çizen , zorlu deplasmanından puansız döndü. ekibi uzatma dakikalarında Başakşehir'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Süper Lig'de son 5 haftada namağlup olarak başarılı bir grafik çizen Göztepe, zorlu Başakşehir deplasmanından puansız döndü. İzmir ekibi uzatma dakikalarında Başakşehir'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
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