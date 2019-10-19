Helal sana Daum

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Christoph Daum Millilerimizin verdiği asker selamını ırkçılıkla eş tutan Alman basınına sert yanıt verip Türk askerini de övdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Christoph Daum, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına ve kamuoyuna sert bir cevap verdi. Sport1 Televizyonu'na konuşan Daum, yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye'de üç farklı kulüpte çalıştım.



TÜRK ORDUSU FARKLI



Süper Lig'de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk Ordusunun genel adıdır. Ordu Türkiye'de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı'na ben de bağışta bulundum." ifadelerini kullandı. Daum, Türk askerlere övgüye devam ederken, "Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya'daki Bundeswehr'in (Alman ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye'de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız ve büyük bir yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir" diye konuştu.