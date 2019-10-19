Kartal Ankara'da

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, Başkent'ten galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Beşiktaş bu sezon deplasman maçlarında henüz puan alamadı. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 3 dış saha mücadelesinde Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ya 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 10 gol görürken, rakip filelere 3 gol attı.



REKABETTE BEŞİKTAŞ FARKI



Bugüne dek Ankaragücü ile 122 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu maçların 83'ünden galip ayrıldı. Ankaragücü 13 kez kazandı. İki ekip, Ankara'da 60. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 59 müsabakada Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Ankaragücü de 11 maçta sahadan mutlu ayrıldı.



ÇEBİ'DEN ORMAN'A BARIŞMA YANITI



Beşiktaş Kulübü'nün yarınki olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'la barışabileceğini söyledi. Çebi, mevcut başkan Fikret Orman'ın, "Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz" sözlerine cevap verdi ve "Barışabiliriz tabii. Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun 'Yarın barışırız.' sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. 'Abi.' dendi, 'Başkanım.' dedik. Uzatılan eli karşılıksız bırakmam ama o tavırları görmek istiyorum" diye konuştu.