Menemen zor virajda

TFF 1. Lig'de verilen aradan önce deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Ekol Göz Menemenspor bugün Menemen İlçe Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports Max HD 1 naklen yayınlayacak.

TFF 1. Lig'de verilen aradan önce deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Ekol Göz Menemenspor bugün Menemen İlçe Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports Max HD 1 naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden sağ bek Semih dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının biletleri 1. kategori 30 TL, ikinci kategori 20 TL ve misafir takım tribünü 10 TL'den satılacak.



HAREKATA DESTEK



Yönetim, TSK'nın Suriye'deki harekatına destek vermek için karşılaşmaya gelen her taraftarına Türk bayrağı dağıtacak. Menemen teknik patronu Cenk Laleci, "A.Demir maçında ortaya koyduğumuz futbol özgüvenimizi yerine getirdi. Taraftar desteğiyle Erzurumspor önünde iç sahadaki kötü gidişe son vermek istiyoruz" dedi.