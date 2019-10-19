Yeniden Durmisi

F.Bahçe sol bek arayışlarına yeniden hız verdi. Sarı lacivertliler daha önce de çok istediği İtalyan ekibi Lazio'nun 25 yaşındaki başarılı oyuncusunu gündemine aldı

Fenerbahçe'nin sol bek arayışı ile ilgili birçok isim gündeme gelirken yaz transfer döneminde ismi sıkça konuşulan Lazio'nun 25 yaşındaki oyuncusu Riza Durmisi yeniden yakın markaja alındı. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Danimarkalı oyuncu için İtalyan kulübü yetkilileri ile görüşme masasına oturulacağı ve futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.



REAL BETİS'TE PARLADI



Dört sezon ülkesinin Brondby takımında oynadıktan sonra İspanya'ya geçen ve burada Real Betis ekibinde görev yapan oyuncu geçen sezonun başında Lazio'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu ile Beşiktaş Kulübü ciddi şekilde ilgilenmiş, anlaşma gerçekleşmemişti.



MYKOLENKO GÜNDEMDE



F.Bahçe'nin Durmisi dışında Ukrayna Milli Takımının sol beki olan D.Kiev'in 20 yaşındaki oyuncusu Mykolenko ile de ilgilendiği bilinirken Roma'nın tecrübeli oyuncusu Kolarov için temaslar da hala sürüyor. Her ne kadar oyuncunun kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülse de Kanarya'nın son dakikaya kadar girişimlerini sürdüreceği iddia ediliyor. Kadrosunda Hasan Ali dışında sol bek bulunmayan F.Bahçe'nin bu mevkiye takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



BRONDBY YAKIN MARKAJDA



Rıza Durmisi için eski kulübü Brondby de yakın markajda. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski kulübüne dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu sezon Lazio formasıyla süre almayan oyuncu İtalya Ligi'nde geçtiğimiz 10 maçta oynamış ve 1 maçta asist yapmıştı. Durmisi Danimarka Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.



EMRE VE KRUSE İDMANDA



Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana grip olan Harun Tekin ile sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Max Kruse de katıldı. Çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ise çalışmada yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak Fenerbahçe, öğle saatlerinde uçakla Denizli'ye hareket edecek.