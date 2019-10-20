Aslan’da Real telaşı

Spor Toto Süper Lig’de D.G. Sivas engelini zorlanarak da olsa geçen G.Saray'da Devler Ligi sınavı için geri sayım başladı. Takımın kolay gol yemesi Terim'i düşündürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor engelini 3-2'lik sonuçla geçerek kazanamama hasretine son veren G.Saray'da, Devler Ligi'nde salı günkü Real Madrid telaşı başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Sivas karşısında zorlanması, özellikle savunma hattındaki hatalar endişeye neden olurken teknik direktör Fatih Terim'in maçta düşündüğü 11 merak konusu oldu.



TERİM UYARIDA BULUNDU



Tecrübeli çalıştırıcının Luyindama ve Marcao ikilisi ile bir görüşme yapıp uyarılarda bulunduğu öğrenilirken Terim'in devre arası bu bölgeye takviye isteğini yinelediği gelen haberler arasında. Başarılı hocanın Real sınavı için gönlünde çift forvet yattığı ancak Falcao'nun uzun süredir sakat olmasından dolayı düşünceli olduğu öğrenilirken Kolombiyalı yıldızın durumuna göre farklı taktikler üzerinde çalıştığı kaydedildi.



EMRE MOR YİNE 11'DE



Feghouli'yi UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için riske etmeyen Fatih Terim'in Demir Grup Sivasspor önünde ilk 11'de oynattığı Emre'ye Real Madrid karşısında da şans vermesi sürpriz sayılmayacak. Öte yandan Lemina konusunda belirsizliğin sürmesi sebebiyle Steven Nzonzi'nin yanında Seri ve Donk ikilisinden birinin oynaması bekleniyor.



TERİM YARIN KONUŞACAK



Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürürken takım yarın 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılım göstereceği basın toplantısı saat 20.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek.



ANDONE VE EMRE TAM NOT ALDI



Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 11'de sahaya çıkan Florin Andone ve Emre Mor performanslarıyla tam not aldı. Attığı 2 golle dikkat çeken Rumen golcü Andone rakip kaleyi 6 kez tehdit eden şut çekerken bunların 3'ünde çerçeveyi buldu. 26 yaşındaki futbolcu rakip ceza sahasında da 9 kez topla buluştu. OPTA verilerine göre Galatasaray bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) maçını oynadı. Bu arada Emre Mor'un çabası da gözden kaçmadı. Celta Vigo'dan kiralanan genç oyuncu, rakiplerini 9 kez çalımlamayı başararak yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.



6 GÜNDE 2 DEV MAÇ



G.Saray, Sivas maçının geride kalmasıyla birlikte 6 günde 2 dev maça çıkacak. Sarıkırmızılılar, önce salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanyol devi Real Madrid ile çok kritik bir 90 dakika oynayacak. Aslan bu mücadelenin hemen ardından gözünü 27 Ekim'de oynayacağı derbiye çevirecek. Cim Bom, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Galatasaray'ın bu önemli randevusunda cezalı olan Ömer Bayram ise görev yapamayacak.



RYAN BABEL'DEN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI



Sivas'a attığı gol sonrası tribünlere dönerek "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapan Babel, hareketiyle ilgili instagram hesabından açıklama yaptı. Hollandalı yıldız, yaptığı el hareketinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Takım için önemli galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" dedi



INSTAGRAM HESABINI GİZLEDİ



Hollandalı oyuncu bu açıklama sonrasında gizli olmayan Instagram hesabını gizliye çevirdi ve kendisini takip etmeyenlerin yaptığı paylaşımlarını görmesini engelledi. Bu karar sosyal medya kullanıcıları ve taraftarların bir kısmınca şaşkınlıkla karşılandı.