Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın kıyasıya yarıştığı Beşiktaş Kulübü başkanlık seçimlerinde kazanan belli oldu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı.
Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlendiği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.
Akatlar'da gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti.
Saat 17.00 itibariyla başlayan sayım sonrası yeni başkan belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.
1. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 210
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 263
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
4. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
5. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
6. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
7. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 20
8. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
9. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 215
Hürser Tekinoktay: 15
Serdal Adalı: 177
10. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 186
Hürser Tekinoktay: 27
Serdal Adalı: 172
11. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 261
Hürser Tekinoktay: 34
Serdal Adalı: 163
12. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 280
Hürser Tekinoktay: 46
Serdal Adalı: 152
13. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 375
Hürser Tekinoktay: 47
Serdal Adalı: 71
14. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 342
Hürser Tekinoktay: 44
Serdal Adalı: 114
15. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 312
Hürser Tekinoktay: 46
Serdal Adalı: 94
16. SANDIK SONUCU
Ahmet Nur Çebi: 247
Hürser Tekinoktay: 24
Serdal Adalı: 101
ÇEBİ KONUŞMA YAPTI
Beşiktaş'ın başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, seçim öncesi kürsüye geldi. Çebi, "Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bindirilmiş kıtalardı, şunlardı, bunlardı. Beşiktaşlı özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Sandıktan içeri girdiğinde onun işi sadece Beşiktaş'ı düşünerek oy atmaktır" ifadelerin kullandı.
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