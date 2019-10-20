Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın kıyasıya yarıştığı Beşiktaş Kulübü başkanlık seçimlerinde kazanan belli oldu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı.

Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlendiği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

Akatlar'da gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti.

Saat 17.00 itibariyla başlayan sayım sonrası yeni başkan belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

1. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 210

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 263

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

5. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 20

8. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

9. SANDIK SONUCU



Ahmet Nur Çebi: 215



Hürser Tekinoktay: 15



Serdal Adalı: 177



10. SANDIK SONUCU



Ahmet Nur Çebi: 186



Hürser Tekinoktay: 27



Serdal Adalı: 172



11. SANDIK SONUCU



Ahmet Nur Çebi: 261



Hürser Tekinoktay: 34



Serdal Adalı: 163



12. SANDIK SONUCU



Ahmet Nur Çebi: 280



Hürser Tekinoktay: 46



Serdal Adalı: 152

13. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 375

Hürser Tekinoktay: 47

Serdal Adalı: 71

14. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 342

Hürser Tekinoktay: 44

Serdal Adalı: 114

15. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 312

Hürser Tekinoktay: 46

Serdal Adalı: 94

16. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 247

Hürser Tekinoktay: 24

Serdal Adalı: 101

ÇEBİ KONUŞMA YAPTI

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, seçim öncesi kürsüye geldi. Çebi, "Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bindirilmiş kıtalardı, şunlardı, bunlardı. Beşiktaşlı özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Sandıktan içeri girdiğinde onun işi sadece Beşiktaş'ı düşünerek oy atmaktır" ifadelerin kullandı.