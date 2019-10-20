Ci Group Buca'nın rakibi Mekik

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta geçen hafta Yomraspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ci Group Buca, Ege derbisinde bugün Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u konuk edecek.

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta geçen hafta Yomraspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ci Group Buca, Ege derbisinde bugün Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar düdük çalacak. Ci Group Buca'da hafta içinde kadro dışı bırakılan Ahmet Efe Yüzlik, Asım Hamzaçebi, Mustafa Teke ve Mustafa Şen görev alamayacak. Sakatlığı sona eren Berke Bıyık ise henüz hazır olmadığı için riske edilmeyecek. Tedavisi süren Benjamin Fuchs da oynamayacak. Kızılcabölükspor'da ise kart cezalısı Selçuk Çalışır Ege derbisinde forma giyemeyecek.