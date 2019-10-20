Derbi gecesi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu ve Altay bugün saat 19.00'da Bornova'da kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden iki İzmirli Altınordu ve Altay, bugün Bornova Doğanlar Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Önemli karşılaşma beIN Sport Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi konumundaki Altınordu 5 puanla 15. sıra yer alıyor. Altay ise 7 haftada hanesine yazdırdığı 12 puanla ilk 6 yarışı içinde yer alıyor. Kırmızı- lacivertli ekipte sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan, hafif sakatlıkları bulunan Kemal Rüzgar, Mehmet Enes Sığırcı ve Yasin Ozan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Altay da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



43. RANDEVU



İki köklü İzmir kulübü bugün Türkiye'de ilk kez futbolun oynandığı yer olan Bornova'da 43. kez kozlarını paylaşacak. Derbide geride kalan 42 maçın 10'u beraberlikle sonuçlanırken, Altınordu ve Altay 16'kez sahadan kazanarak ayrılma başarısını gösterdi. Geçen sezon TFF 1. Lig'de oynanan iki mücadeleyi de Altınordu, Altay'a karşı 2-1'lik skorla kazanma başarısını göstermişti. Altay ise rakibini en son 1991 yılında 2. Lig'de 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar 28 yıldır resmi maçlarda rakibini mağlup edemiyor



ESKİ DOSTLAR RAKIP OLUYOR



Altınordu ile Altay arasında oynanacak derbide iki kulübün teknik adamları uzun yıllar Bucaspor kulübünde birlikte çalıştı. Sarı-lacivertli kulüpte, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar'ın yardımcılığını yapmıştı. Dostlukları uzun yıllara dayanan başarılı teknik adamlar bugün 8. kez karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki geride kalan 8 karşılaşmanın üçünde Hüseyin Eroğlu sahadan galip ayrılırken, Karafırtınalar sadece 1 maçı kazandı.



İLK KEZ BU HEYECANI YAŞAYACAKLAR



Zorlu maçta iki kulüpte de bir çok oyuncu kariyerlerinde ilk kez Altınordu-Altay derbisinde forma giyecek. Altınordu'da kaleci Erhan, stoper Ravil, forvet Fatih, sol bek Ufuk, Ersel ve Yasin, Altay'da ise genç eldiven Emre, stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan, Deniz, orta saha Yılmaz ve kanat oyuncusu Leandrinho bu derbi heyecanını ilk kez yaşayacak. 2017-18 sezonunda Altınordu forması giyen Deniz de bugün Altay formasıyla eski kulübüne rakip olacak.



4 MAÇTIR YENİLMİYOR



İki takım arasında oynanan son 4 müsabakada Altınordu 3 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sonuçlandı. İlk 7 haftada yalnızca 1 kez galip gelen Altınordu ise formda rakibini mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İki kulüp yönetimi derbinin centilmence geçmesini diledi. Altınordu ile Altay arasında bugün oynanacak derbi maçı Ankara Üst Klasman Hakemi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar daha önce Altınordu'nun 4, Altay'ın ise 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Altınordu, 2 galibiyet, 1 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altay ise 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.



MARATON TRIBÜNÜ ALTAY'IN



Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan Altınordu-Altay derbisinin biletleri maraton 20 lira, kapalı tribün 25 lira olarak satışa çıktı. Ev sahibi konumunda olan kırmızı-lacivertliler, kritik karşılaşmada hemşehrisi Altay'a kale arkası yerine maraton tribünü tahsis etti. TFF talimatları ve İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla İzmir derbisini 913 Altay taraftarı maraton tribününden izleyecek.