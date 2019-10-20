Haydi Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka bugün Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 15.00'te İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak karşılaşmada hakem Emre Korkmaz düdük çalacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka bugün Kocaelispor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak karşılaşmada hakem Emre Korkmaz düdük çalacak. Yeşil-kırmızılı ekipte hafta içi yapılan idmanda çapraz bağları kopan İlyas dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Son lig maçında deplasmanda lider Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Karşıyaka 8 puanla 11. sırada yer alıyor. On yıl sonra İzmir'de yeşil-kırmızılılarla karşılaşacak olan Kocaelispor ise topladığı 16 puanla sıralamada üçüncü basamakta bulunuyor. İç sahada taraftarlarıyla bütünleşip zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. En büyük gücümüz olan taraftarımızın desteğiyle rakibimizi yenerek hedefimize emin adımlarla yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.



MAÇA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR



Kocaelispor ile 10 yıl sonra bir lig maçında karşılaşacak olan Karşıyaka'da tarafların maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılar hafta başından beri semtlerinde yaptıkları kampanyalarla taraftarlarını tribüne davet etti. Kocaelilerin de İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadeleye en az 70 otobüsle geleceği bildirildi. Kaf-Kaf'ların da 10 binin üzerinde olması bekleniyor. Mücadelenin biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi.