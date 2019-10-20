Horoz mu? Fener mi?

Spor Toto Süper Lig'de günün maçı bugün Denizli'de oynanacak. Yücel İldiz'in yerine teknik direktör Mehmet Özdilek'i dümene geçiren Ege ekibi Yukatel Denizlispor, bugün evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de günün maçı bugün Denizli'de oynanacak. Yücel İldiz'in yerine teknik direktör Mehmet Özdilek'i dümene geçiren Ege ekibi Yukatel Denizlispor, bugün evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige üst üste aldığı iki galibiyetle başlayan Horoz, diğer 5 maçta galibiyeti unuttu. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarılacivertliler ise 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Her iki takım da çıkışa geçmeyi planladığı için bu mücadele büyük önem taşıyor.



İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.



DENİZLİ'DE F.BAHÇE ÜSTÜN



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli'de yapılan 19 lig maçında F.Bahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli'de Kanarya'nın 25 golüne, yeşilsiyahlılar 17 golle yanıt verdi.



ÖZDİLEK: YENİ SAYFA AÇACAĞIZ



Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'yi yenecek güçte olduklarını belirterek iddialı konuştu. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Ali Çetin de teknik ekip ve futbolculara güveneninin tam olduğunu dile getirdi.



DİRAR VE KRUSE KADRODA YOK



Fenerbahçe'de Dirar ile Kruse sakatlıkları sebebiyle bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.



BİLETLER 100 TL'DEN BAŞLIYOR



Denizli Atatürk Stadı'ndaki kritik mücadeleye her iki takım taraftarlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 400, kapalı D-B üst 350, A-E üst ve alt 250, maraton ve aile tribünü 200, kale arkası ile misafir tribün ise 100 TL olarak belirlendi. Horoz bu sezon sahasında oynadığı üç maçtan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet çıkardı. Yeşil-siyahlılar, ligin ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0'lık sonuçla geçerken Konyaspor ve Kasımpaşa'ya aynı sonuçla 2-0 mağlup olmuştu.