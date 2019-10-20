Menemen'de ses yok

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u yenen Ekol Göz Menemen, evinde BB Erzurmspor ile golsüz berabere kaldı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor dün sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. İç sahadaki dördüncü maçında ilk puanını kazandı. Maçın 8. dakikasında İbrahim Akdağ'ın şutunda top kalecide kaldı. 18'de Emrah'ın sağdan ortasında Hamroun arka direkte şutunda top direk dibinden auta çıktı. 20'de Mustafa Çeçeroğlu'nun sağdan ortasında Ali Özgün'ün şutunda top kalecide kaldı. 61'de savunmadan atılan uzun topla ceza sahasında buluşan Ali Özgün'ün sert şutunda top kalecide kaldı. 62'de Ali Özgün'ün sert şutunda top az farkla auta çıktı. 88'de Ercan'ın uzun pasında ceza alanı içinde Hüseyin'in aşırtma vuruşu kaleciden döndü. Yaşanan karambolde Tayfun'un şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşma 0-0 bitti.



MEHMETÇİKLERE BAYRAKLI DESTEK



Ekol Göz Menemenspor yönetim kurulu, Suriye'de Barış Pınarı harekatını gerçekleştiren Mehmekçiklere manevi destek olmak için Erzurumspor maçına gelen tüm taraftarlarına Türk bayrağı dağıttı. Tribünler de açılan binlerce Türk bayrağı göz kamaştırdı. Sarı-lacivertli oyuncular maç öncesi ısınmaya üzerlerinde Ay yıldız olan tişörtlerle çıktı. Adana Demir maçında sakat olduğu için oynayamayan Jasmin Trtovac dün yedek soyundu. İzmir ekibi dün sahasında dördüncü maçını oynadı. Bundan önce sahasında ağırladığı Hatay, Akhisar ve Osmanlı karşılaşmaların kaybederken Erzurum ile berabere kaldı.