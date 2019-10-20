Pınar Karşıyaka ezdi geçti

ING Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Sigortam. net İTÜ Basket'i 105-67 yendi. Yeşil kırmızılılar, bu sonuçla galibiyet serisini dört maça çıkardı, yoluna devam etti

ING Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Sigortam.net İTÜ Basket'i 105-67 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Triche'nin sayılarıyla ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük sağladı. Morgan'ın da iyi oyunuyla rakibine 20 sayı (25- 5) üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı.



MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜ



İkinci çeyrekte performansını sürdüren KSK, Triche, Taylor ve Baye ile devreye de 60-28 önde girdi. Devre dönüşü sayılar bulup farkı azaltmaya çalışan Sigortam. net İTÜ Basket'e karşılık veren Pınar Karşıyaka, bulduğu sayılarla skoru 69-37'ye getirdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotu da 38 sayı farkla 84-46 üstünlükle tamamladı. Pınar Karşıyaka, son periyotta Taylor, Triche ve Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla maçı 105-67 kazandı. Pınar Karşıyaka bu galibiyetle ligde oynadığı tüm maçları kazanarak puanını 8'e çıkardı.