Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Sigortam.net İTÜ'yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaptı.

En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı.



Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off'a bile kalamayan yeşil-kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Kaf-Kaf'ta yeni transferlerden Onuralp, İTÜ karşısında attığı 24 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4'te 0 çekti. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'e konuk olacak.



TSK VE SMO'YA 20 TON SUCUK GÖNDERDİLER



Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması istenen barış koridoru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türkiye'nin en büyük entegre et tesisi Beşler Sucuk'un Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Altun tarafından, TSK ve SMO kuvvetlerine salam ve sosisten oluşan 20 ton et ürünü gönderdi. 'Mehmetçiğe Selam Olsun' yazılı pankartla değeri 1,5 milyon TL olan et ürününü taşıyan tır bugün Şanlıurfa'ya geldi. Etler, Şanlıurfa Valiliği'nin koordinasyonunda, ihtiyaç halinde askerlerimize götürülmek üzere soğuk hava deposuna yerleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere emaneti kayıt altına aldıklarını belirtti. Vali Erin, "Devletimiz güçlü. İhtiyaçlarımız önceden planlandığı şekilde karşılanıyor. Oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde, talepler iletildiği an karşılanıyor. Buna rağmen vatandaşlarımızdan gelen yardımlar var. Bunları ihtiyaç halinde hem Mehmetçiğimize hem de Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kızılay, AFAD ve harekat için oluşturduğumuz yardım ekipleriyle birlikte kayıt altına almaya çalışıyoruz" dedi.



Beşler Sucuk Genel Müdür Yardımcısı Semih Sağlam ise etlerin teslim edildiği sırada yaptığı açıklama da "Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Altun ve tüm Beşler Sucuk çalışanlarının yürekten selamlarını getirdim. Bu ürünleri hazırlarken çalışanlarımız gözyaşlarıyla ve tekbirlerle hazırladılar. Bu gıda desteğimiz Mehmetçiğimize bir duadır" dedi.