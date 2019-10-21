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’da büyük mutluluk

Akhisarspor’da büyük mutluluk
Giriş Tarihi: 21.10.2019

1. Lig'de 'u yenerek zirve yarışını sürdüren , büyük mutluluk yaşadı. İç sahadaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda , kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi.

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u yenerek zirve yarışını sürdüren Akhisarspor, büyük mutluluk yaşadı. İç sahadaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Topa hakim olan, istediklerini sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdiklerini belirten Altıparmak, "Özellikle ilk 8 haftalık periyoda baktığımızda, aldığımız 3 puandan sonra yakaladığımız bir yükseliş var. Hem onun mutluluğunu yaşıyoruz hem de iyi futbol oynuyoruz. Galibiyet serisi başlatacağız ve hedefe ulaşacağız" diye konuştu. 5 maçlık periyotta zirve mücadelesi veren takımlarla oynayacak Akigolar, sırasıyla Osmanlıspor (D), Adana Demirspor, Erzurum BŞB (D), Altay ve Ümraniyespor'la (D) karşı karşıya gelecek.

KENAN MOLLA

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