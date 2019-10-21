Akhisarspor’da büyük mutluluk

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u yenerek zirve yarışını sürdüren Akhisarspor, büyük mutluluk yaşadı. İç sahadaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi.

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u yenerek zirve yarışını sürdüren Akhisarspor, büyük mutluluk yaşadı. İç sahadaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Topa hakim olan, istediklerini sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdiklerini belirten Altıparmak, "Özellikle ilk 8 haftalık periyoda baktığımızda, aldığımız 3 puandan sonra yakaladığımız bir yükseliş var. Hem onun mutluluğunu yaşıyoruz hem de iyi futbol oynuyoruz. Galibiyet serisi başlatacağız ve hedefe ulaşacağız" diye konuştu. 5 maçlık periyotta zirve mücadelesi veren takımlarla oynayacak Akigolar, sırasıyla Osmanlıspor (D), Adana Demirspor, Erzurum BŞB (D), Altay ve Ümraniyespor'la (D) karşı karşıya gelecek.

KENAN MOLLA