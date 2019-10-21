Altınordu S.O.S veriyor

Derbide Altay’a yenilen kırmızı-lacivertliler, 1. Lig’de yer aldığı son 6 sezonda en kötü dönemini geçiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da işler iyi gitmiyor. İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 3-0 yenilerek ağır yara alan kırmızı-lacivertliler, 1. Lig'de yer aldığı son 6 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alan İzmir temsilcisi, kendisi gibi 5 puanı bulunan Giresunspor'un üzerinde 16. sırada düşme hattında yer alıyor. İlk 8 haftalara bakıldığında 2014-2015 sezonunda 8 puan, 2015-2016'da 12, 2016-2017'de 10, 2017-2018'de 14, geçen sezon ise 7 puan toplayan İzmir temsilcisi aynı periyotta ilk kez 5 puanda kaldı.



TEK GALİBİYETİ VAR



Altınordu kaybettiği son 2 maçında gol atma başarısı gösteremedi. Tek galibiyetini evinde eksi 5 puanlı sonuncu Eskişehirspor'u 4-2 yenerek alan kırmızı-lacivertli takım, son 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.



EROĞLU: ÜZGÜNÜZ



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay karşısında ilk yarıda etkili oynadıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Eroğlu, "Devreye 2 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarının başında art arda kalemizde gördüğümüz gollere rağmen oyuna tutunmaya çalıştık. Futbolda gol atamadığınızda kazanamıyorsunuz. Üzgünüz" dedi.