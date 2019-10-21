Bal-Kes’in keyfi kaçtı

İç sahada aldığı galibiyetlerle dikkat çeken kırmızı-beyazlı takım, Ankara deplasmanında 45’te Kone’nin golüne engel olamayıp, puansız döndü

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Balıkesirspor, konuk olduğu Keçiörengücü'ne 1-0'lık sonuçla boyun eğdi. 8. dakikada Foxi'nin köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde Oğuzhan önündeki topa kötü vurdu, meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı. 10. dakikada Abdulkadir Korkut'un şutunda sonuç gelmedi. 38'de Madinda ceza yayı önünden sert vurdu, kaleci Vukovic topu kornere tokatladı. 39'da sol çaprazda topla buluşan Cem'in sert şutunda kaleci Vukovic yine gole izin vermedi. 45'te Hüsamettin'in uzun pasını Cem kafayla penaltı noktasına indirdi, Kone düzeltip harika vurdu: 1-0. Balıkesirspor, devreyi 1-0 geride kapattı.

FOXİ FIRSATLARI HARCADI

47'de Mendy, kaleci Vukovic'le karşı karşıya mutlak golü kaçırdı. 52'de Erdi'nin hatasında topla buluşan Foxi'nin şutunu kaleci Metin çıkardı. 55'te Otoo'nun şutunda defansa çarpan top kornere çıktı. 56'da Otoo kaleyi yokladı, sonuç gelmedi. 56'da Foxi'nin köşe atışında Glumac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 57'de yine Erdi topu kaptırdı, Foxi kaleci Metin'le karşı karşıya eşitlik fırsatını kaçırdı. 63'te Rahmi Anıl'ın ceza yayı önünden vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı. 78'de Malle ortaladı Doğa'nın vuruşu kaleci Metin'de kaldı, mücadele 1-0 sona erdi



GURBETTE GÜLMEDİ

Balıkesirspor, dış sahada oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Bal-Kes, Adana Demirspor'a 2-0, Altay ve Keçiönegücü'ne 1-0'lık sonuçlarla boyun eğdi. Teknik direktör Ali Tandoğan, Boluspor maçındaki kadroyu bozmadı, Ankara'da sahaya sürdü. 150 Balıkesirsporlu taraftar takımlarını Başkent'te yalnız bırakmadı.