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Bergama tam yol

Bergama tam yol
Giriş Tarihi: 21.10.2019

8. Grup’ta zirvede yer alan kırmızı-lacivertliler, deplasmanında Çağrı’nın golüyle kazandı

BAL 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, Salihli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, zirvedeki yerini korudu. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golü 27. dakikada Çağrı'dan geldi. Bergama Belediyespor, bu golle Manisa deplasmanında önemli bir galibiyete imza atıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Salihli Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 7 puanda kalırken, Bergama Belediyespor ise 13 puanla liderliğini sürdürdü. Bergama Belediyespor, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti, 9 gol atarken kalesinde henüz gol görmedi. Yıldızspor, Afyon deplasmanında Sandıklıspor'la 2-2 berabere kalıp 3. sıraya gerilerken, Ayvalıkgücü Belediyespor, Uşak deplasmanında Bölmespor'u 4-1'lik skorla mağlup edip ikinciliğe yükseldi.

EMRE SAÇLI

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