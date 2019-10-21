TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca FK, zirve yarışında çıkışa geçti. Geçen hafta Yomraspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler, 16 puana yükselerek 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalayan Buca'da teknik direktör Nihat Balan zirve yarışına ortak olduklarını belirterek, "Son 2 haftada gelen 6 puan bizi hayata döndürdü. Bu hafta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden Artvin Hopaspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Tek hedefimiz kazanıp dönmek. Takım ritmini buldu, seri sürecek" dedi.
Ci Group Buca FK artık seriye bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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