Deplasmanda kayıp

Son olarak Ankaragücü ile berabere kalan Beşiktaş, bu sezon dört deplasman sınavında tam 11 puan kaybederek ağır darbe aldı. SPOR Toto Süper Lig'de 8 haftada 9 puan toplayıp hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta deplasman maçları fobiye dönüştü.

SPOR Toto Süper Lig'de 8 haftada 9 puan toplayıp hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta deplasman maçları fobiye dönüştü. Bu sezon henüz dış sahada galibiyet yüzü göremeyen siyahbeyazlılar son Ankaragücü beraberliği ile evinden uzaktaki mücadelelerde tam 11 puan bıraktı. Sırasıyla ilk üç deplasman sınavından puan çıkartamayan Sivas'a 3-0, Gaziantep FK'ya 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 kaybeden Kara Kartal tek puanını Ankaragücü'nden çıkarttı. Beşiktaş, geçen sezon da son iki dış saha mücadelesinde G.Saray ve Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Bu sezon dışarıdaki maçlarda sadece 3 gol atabilen ekip kalesinde ise 10 gol gördü.

KRİTİK MAÇLAR

BU hafta sırasıyla önce Avrupa Ligi'nde perşembe günü Braga ile ardından da pazar günü ligde Galatasaray ile karşılaşacak ekip bu maçlarla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Braga sınavında rotasyona gitmesi beklenirken takım bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Bugün izin yapacak takım çalışmalarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



BURAK YILMAZ BELLİ DEĞİL

Ankaragücü maçında sakatlanarak 66. dakikada yerini Umut Nayir'e bırakan Burak Yılmaz'ın Braga maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncunun son durumuna bakıp karar vereceği öğrenildi. Takımda Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou, Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup'un sakatlıkları sürüyor.



BEŞİKTAŞ ÇEBİ DEDİ

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı. Geçtiğimiz günlerde istifa eden Fikret Orman'ın yerine siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'yi seçti. Çebi rakipleri Serdar adalı ve Hürser Tekinoktay'a ezici bir üstünlük kurarak Kara Kartal'ın yeni başkanı oldu. Seçim sonrası açıklama yapan Çebi, "Öncelikle beni seçen herkese teşekkür ediyorum. Devraldığım bu büyük görevi layıkıyla yapmak için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş, her zaman yarışta olan bir takımdır. Bu zor günleri geride bırakarak yeniden kupaları kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DİABY TEPKİSİ

BEŞİKTAŞ'IN 86. dakikada Diaby ile kaçırdığı gol A.Gücü maçının en çok konuşulan pozisyonu olurken sosyal medyada futbolcuya tepki vardı. Taraftarlar yıldız oyuncuyu sert bir şekilde eleştirdiler.