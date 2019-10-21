Fener horoz’u üzdü

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip iyi başladığı mücadelede 39. dakikada Tolga ile öne geçti. 62’de Vedat Muriç farkı ikiye çıkardı. Zor günler geçiren Denizlispor’a 73’te Estupinan’ın golü yetmedi ve yine yenildi

Süper Lig'de lige verilen milli aranın ardından Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u mağlup etti: 1-2. 4. dakikada Yukatel Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

TOLGA GOL PERDESİNİ AÇTI

26'da sağ kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko ortasını ön direğe doğru yaptı. Fakat savunmada Isla, arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi. 29'da sağ kanatta topla buluşan Sacko, ceza yayının hemen dışındaki Murawski'ye pas verdi. Murawski'nin sol ayağıyla attığı şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti. 39'da Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Muric'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1. 50'de Sapunaru ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası kaburgasına darbe alan Emre acılar içinde yerde kaldı. Kaptan Emre'nin bir süre tedavisi yapıldı ve deneyimli futbolcu oyuna devam etti. 60'ta hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali'nin derinlemesine pasında Denizlispor ceza alanına sokulan Rodrigues'in vuruşunda top yandan auta çıktı. 62'de Fenerbahçe Muriç ile farkı 2'ye çıkardı. Sackey'den topu kapan Emre sağ çaprazdan hızla ceza alanına girdi. Emre'nin yerden pasında Muriç meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.



DENİZLİ'NİN NEFESİ YETMEDİ

73'te Denizlispor umutlandı. Aissati'nin sol kanattan yaptığı ortada kaleci Altay'dan önce kafayı vuran Estupinan farkı 1'e indiren golü kaydetti: 1-2. 77'de Denizlispor beraberlik golüne yaklaştı. Olcay'ın kullandığı köşe atışında Mustafa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 88'de Deniz'in ortasında arka direk- te Rodrigues kafayı vurdu, ancak top yandan auta çıktı. Maç, F.Bahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.



YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu. Bu oyuncuların yerlerine Hasan Ali, Serdar Aziz ve Rodrigues forma giydi.



DENİZLİSPOR'DA KADRO REVİZYONU

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında kadroyu değiştirdi. Tecrübeli hoca, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Olcay Şahan ve sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın yerlerine Mustafa Yumlu, Aissati, Sacko ve Estupinan'a ilk 11'de forma şansı verdi.



ANLAMLI DESTEK

FENERBAHÇELİ futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi. Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı. Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.



TRİBÜNLER DOLDU

YUKATEL Denizlispor'u taraftarı Fenerbahçe önünde yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu, sarı-lacivertli ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı. Tribünler, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.



MEHMET ÖZDİLEK'İN İLK MÜCADELESİ

YUKATEL Denizlispor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından takımdan gönderilen Yücel İldiz'in yerine geçen Mehmet Özdilek, yeni takımıyla ilk mücadelesine çıktı. Özdilek ilk maçına şampiyonluk adayı Fenerbahçe karşısında çıktı.



EMRE BELÖZOĞLU İLK 11'DE ÇIKTI

FENERBAHÇE'NİN yıldız ismi Emre Belözoğlu, yoğun bir tedavinin ardından Denizlispor maçında forma giydi. Tecrübeli oyuncu millilerin Fransa ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.