Kasaba dört köşe

Şemsettin'in golüne engel olamayan kırmızı-siyahlılar, Abdülkadir'le eşitliği yakaladı, ilk yarı 1-1 bitti Ev sahibi ekip, Samet (2) ve Hayrullah'ın golleriyle bayram yaptı 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı

3. Lig 2. Grup'ta zirve hedefindeki Turgutluspor, Cizrespor karşısında hata yapmadı, 4-2 kazanarak koltuğa göz dikti. 6. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşu direğin dibinden auta gitti. 21. dakikada Kasaba Samet'le hücuma çıktı. Samet ceza yayı üzerindeki Mithat'ı gördü, Mithat'ın vuruşu üstten auta gitti. 23'te sağdan Abdülkadir'in ortasında ceza alanında bulunan Mithat müsait durumda topa dokunamadı ve Turgutluspor mutlak golden oldu. 30'da Mithat'ın serbest atıştan ortasında Mehmet'in vuruşu auta gitti. 34'te Nazif'in kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Şemsettin'in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1. 43. dakikada Samet sağ kanattan bindiren Abdülkadir'i gördü. Abdülkadir'in harika füzesi doksana gitti: 1-1. Devre bu sonuçla kapandı.

EMRE DİREĞİ GEÇEMEDİ

53. dakikada Turgutluspor'da Emre'nin yaklaşık 35 metreden çıkardığı füze direkte patladı. 61'de Samet'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Hayrullah'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1. 66'da Cizrespor savunmadan çıkarken topu kaybetti. Samet yaklaşık 30 metre topu sürerek ceza alanına girdi ve harika bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1. 74'te sol kanattan gelişen Cizrespor atağında Taner'in pasında topla buluşan Umut'un vuruşu filelere gitti: 3-2. 90+4. dakikada Turgutluspor yine etkili geldi. Günün yıldızı Samet harika bir vuruşla topu ağlara yolladı, sonucu belirledi: 4-2.



YİĞİT DIŞARI KENAN İÇERİ

Turgutluspor'da, cezalı sol bek Yiğit Yöney forma giymedi. Teknik patron Cüneyt Biçer, Yiğit'in yokluğunda Kenan Gürmen'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçtiğimiz sezonlarda Turgutlus- Turgutluspor forması giyen Mahmut, Mehmet Albayrak por ve Rıdvan eski takımlarına karşı forma giydi. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcısı Ahmet Daş- Daşkan, kulüp başkanı Hüseyin Güleç, kan, Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç birlikte izledi.

İLKER UYAR