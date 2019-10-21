KSK kendine geldi

TFF 3. Lig 2. Grup’ta uzun süre ateş hattı üzerinde dolaşan Karşıyaka, Kocaelispor galibiyetiyle gözünü Play-Off’a çevirdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, Kocaelispor galibiyetiyle tekrar ayağa kalktı. Geçen sezon düşme hattında son sıraya geriledikten sonra müthiş bir kenetlenmeyle Play-Off oynamayı başaran KSK, bu sezon da yine düşme barajına girmesinin ardından aldığı galibiyetle çıkışa geçti. Sezona kötü başlayıp teknik direktör Soner Tolungüç'ün yuvaya dönmesiyle silkinen Kaf-Kaf, şampiyonluk adayı Kocaelispor'u evinde müthiş bir atmosferde oynanan karşılaşmada Hakan'ın tek golüyle kazanırken, rakiplerine, "Yarışta ben de varım" dedi. Tolungüç yönetiminde çıktığı 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerken kalesinde yalnız 1 gol gören yeşil-kırmızılı ekip, iddiasını kanıtladı.



SONER TOLUNGÜÇ HAVALARDA



Grupta 8 maçta 11 puana ulaşarak Play-Off hattındaki rakiplerinin ensesine yapışan Kaf-Kaf'ta futbolcular, Soner Tolungüç'ü havalara attı.